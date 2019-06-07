Турлайс сможет заняться муниципальными предприятиями только после отстранения Баранника

Председатель Рижской думы Дайнис Турлайс изменения в руководство отдельных обществ с капиталом самоуправления может внести только после отстранения от должности исключенного из "Согласия" вице-мэра Вадима Баранника.
Сегодня в интервью передаче LTV "Утренняя панорама" Турлайс подтвердил, что хотел бы внести изменения в управление отдельными предприятиями, но сделать этого личным распоряжением не может, поскольку держателя долей капитала назначала Рижская дума.
Вопрос стал особо актуальным после того, как Баранник в качестве держателя долей капитала транспортного предприятия Rīgas satiksme без согласования назначил во временное правление Rīgas satiksme бывшего и.о. директора департамента сообщения Эмила Якринса. Турлайс осудил эти действия и заявил, что в ближайшее время отзовет Якринса.
Мэр пообещал созвать заседание думы, чтобы отстранить Баранника от занимаемой должности. Все департаменты думы, находившиеся в ведении Баранника, переданы второму вице-мэру Олегу Бурову.
Баранник остается держателем долей капитала предприятий Rīgas satiksme, Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas Centrāltirgus, Рижского национального зоопарка, "Рижской 1-й больницы", "Рижской 2-й больницы", "Рижского роддома" и Rīgas veselības centrs.