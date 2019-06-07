Турлайс сможет заняться муниципальными предприятиями только после отстранения Баранника

Сегодня в интервью передаче LTV "Утренняя панорама" Турлайс подтвердил, что хотел бы внести изменения в управление отдельными предприятиями, но сделать этого личным распоряжением не может, поскольку держателя долей капитала назначала Рижская дума.

Вопрос стал особо актуальным после того, как Баранник в качестве держателя долей капитала транспортного предприятия Rīgas satiksme без согласования назначил во временное правление Rīgas satiksme бывшего и.о. директора департамента сообщения Эмила Якринса. Турлайс осудил эти действия и заявил, что в ближайшее время отзовет Якринса.