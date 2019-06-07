СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Согласно данным источника, Шейк и Купер окончательно разошлись. Пара выясняет, с кем останется их маленькая дочь,которая родилась в марте 2017 года. Буквально на днях стало известно, что Ирина съехала от актера.

Фотогалерея: Бредли Купер с дочкой и женой отдыхают на пляже

Подчеркивается, что певица Леди Гага к разрыву не имеет никакого отношения. Если верить слухам, то у певицы возник роман с Купером во время съемок фильма "Звезда родилась". Совместное выступление артистов на церемонии в"Оскар" сторонники теории приняли, как подтверждение отношений между ними.

Фотогалерея: Бредли Купер, Леди Гага и Ирина Шейк

"Брэдли всегда хотел держать подробности личной жизни в тайне, в то время как Ирина считала, что медиа должны знать все. К тому же она публиковала в своем Instagram довольно откровенные фотографии и недавно появилась на Met Gala одна (а должна была с Брэдли)", — говорит источник MTO News в разговоре с журналистами.

Многочисленные поклонники одной из самых красивых пар Голливуда надеялись на то, что у них получиться сохранить свои отношения. Однако, судя по всему, их надеждам не суждено оправдаться.

Ирина Шейк и Брэдли Купер пока ситуацию не комментируют.

Звезды встречались с 2015 года.