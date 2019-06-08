"Никогда не думал, что побываю на своих похоронах": Иван Голунов не сдержал слез в зале суда

"Следователь вызвал дежурного адвоката по назначению для ознакомления с материалом. Суд потерял ордер адвоката Ольги Динзе. Ей не дают знакомиться. Приставы также чинят препятствия. Фееричное сопротивление системы, конечно", - сказал Чиков. Согласно его словам, адвокаты едва успели ознакомиться с половиной материалов дела, когда приставы по указанию судьи унесли бумаги.

Собравшиеся у здания суда встретили автозак с Иваном Голуновым хлопками и криками: "Свободу!"

Вот как машину с Иваном Голуновым встретили перед судом. Журналиста срочно доставили в суд, выписав из больницы: https://t.co/BDPIwtsm9B pic.twitter.com/iKELoUS2M4 — Новая Газета (@novaya_gazeta) 8 июня 2019 г.

Как сообщается, никого из журналистов в здание суда сначала не пустили, но потом начали пускать родственников и прессу. Znak.com сообщает, что фото- и видеосъемка в зале суда запрещена.

Защита журналиста, в отличие от стороны обвинения, не имеет ничего против фото- и видеосъемки, так как дело имеет высокий общественный резонанс.

"Я журналист и считаю, что все должно быть открыто и прозрачно", - сказал сам Голунов. Судья Михаил Максимов постановил, что снимать можно будет только оглашение решения.

Журналист "Медузы" не сдержал слез, отвечая на вопросы коллег перед началом заседания суда. Голунов поблагодарил всех за поддержку.

"Никогда не думал, что побываю на своих похоронах", - сказал журналист.