"Выдан в Китай - пропал навсегда". В Гонконге прошли массовые протесты против экстрадиции

В воскресенье, 9 июня, в Гонконге прошла крупнейшая протестная акция за последние годы. Несколько сотен тысяч человек вышли на улицы чтобы выразить несогласие с планами правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая, пишет DW.
По оценкам организаторов акции, число ее участников составило около одного миллиона человек, сообщило агентство dpa.
Демонстранты держали в руках плакаты "Нет - экстрадиции в Китай" и "Выдан в Китай - пропал навсегда".
Отмечается, что многие из протестующих взяли с собой зонтики как символ сопротивления, использовавшийся во время протестов 2014 года.
Нынешняя акция - крупнейшая как раз после так называемой "революции зонтиков" пятью годами ранее, когда сотни тысяч жителей Гонконга на протяжении нескольких недель требовали отставки правительства и права самостоятельно избирать местные власти.
До недавнего времени власти Гонконга отказывались от выдачи своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни.
Однако в начале года правительство города объявило, что разрешит экстрадицию в КНР, Макау и на Тайвань.
Представители бизнеса и юристы в Гонконге опасаются, что в результате такого шага город может утратить позиции международного финансового центра.