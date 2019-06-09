"Выдан в Китай - пропал навсегда". В Гонконге прошли массовые протесты против экстрадиции

По оценкам организаторов акции, число ее участников составило около одного миллиона человек, сообщило агентство dpa.

Демонстранты держали в руках плакаты "Нет - экстрадиции в Китай" и "Выдан в Китай - пропал навсегда".

Отмечается, что многие из протестующих взяли с собой зонтики как символ сопротивления, использовавшийся во время протестов 2014 года.

Нынешняя акция - крупнейшая как раз после так называемой "революции зонтиков" пятью годами ранее, когда сотни тысяч жителей Гонконга на протяжении нескольких недель требовали отставки правительства и права самостоятельно избирать местные власти.

До недавнего времени власти Гонконга отказывались от выдачи своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни.

Однако в начале года правительство города объявило, что разрешит экстрадицию в КНР, Макау и на Тайвань.