Буров: внеочередные выборы в Риге лучше, чем два года мучений

Партия "Честь служить Риге" (ЧСР) готова к внеочередным выборам в столице, и такой сценарий был бы лучше, чем "мучиться еще два года", заявил в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze (NRA) заместитель председателя Рижской думы, член правления ЧСР Олег Буров.
Комментируя отношения ЧСР с "Согласием", он заявил, что на выборах 2013 года у партий было ощущение единой команды, но уже в 2017 году оно уменьшилось. "Согласие" больше рекламировало себя, но ЧСР не является сателлитом, сказал Буров.
"Однако мы не являемся и не ощущаем себя партией-сателлитом "Согласия"", — отметил вице-мэр.
Он также добавил, что раскол "Согласия" не стал для него неожиданностью.
Комментируя возможный разрыв ЧСР с "Согласием" Буров не сказал ничего конкретного:
"Сейчас речь не о том, как мы могли бы "выбросить" "Согласие", речь о том, что, если мы это сделаем, то, на самом деле, "выбросим" наш электорат - рижан", — указал Олег Буров.
Вице-мэр осудил принятую в обществах с муниципальным капиталом практику заключать договоры о консультациях с членами "Согласия" и приближенными к партиям лицами, но оговорился, что подобная практика существует и в других партиях.
"Если у депутатов нет своего бизнеса, если они не врачи и учителя, если они никто (и большинство из них действительно никто), тогда они идут к своему фюреру и говорят: дай мне должность. И "Согласие" не единственная партия, где так происходит", - рассказал Буров в интервью NRA.
"Эти возведенные в должности люди, ничего другого делать не могут. Если человек, который стал депутатом, является состоятельным, ему не нужно работать "консультантом"", - сказал Буров.