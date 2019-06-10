Буров: внеочередные выборы в Риге лучше, чем два года мучений

Комментируя отношения ЧСР с "Согласием", он заявил, что на выборах 2013 года у партий было ощущение единой команды, но уже в 2017 году оно уменьшилось. "Согласие" больше рекламировало себя, но ЧСР не является сателлитом, сказал Буров.

"Однако мы не являемся и не ощущаем себя партией-сателлитом "Согласия"", — отметил вице-мэр.

Он также добавил, что раскол "Согласия" не стал для него неожиданностью.

Комментируя возможный разрыв ЧСР с "Согласием" Буров не сказал ничего конкретного:

"Сейчас речь не о том, как мы могли бы "выбросить" "Согласие", речь о том, что, если мы это сделаем, то, на самом деле, "выбросим" наш электорат - рижан", — указал Олег Буров.

Вице-мэр осудил принятую в обществах с муниципальным капиталом практику заключать договоры о консультациях с членами "Согласия" и приближенными к партиям лицами, но оговорился, что подобная практика существует и в других партиях.

"Если у депутатов нет своего бизнеса, если они не врачи и учителя, если они никто (и большинство из них действительно никто), тогда они идут к своему фюреру и говорят: дай мне должность. И "Согласие" не единственная партия, где так происходит", - рассказал Буров в интервью NRA.