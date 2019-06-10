Реагируя на жару, пустят дополнительные поезда в Юрмалу, Царникаву и Вецаки

Она отметила, что со вторника по четверг будут ходить восемь дополнительных поездов, на которых пассажиры смогут доехать из Риги в Дубулты.

Из Дубулты в Ригу также будут курсировать восемь дополнительных поездов. Таким образом, в ближайшие дни поезда по этому маршруту будут ходить до четырех раз в час.

Также она добавила, что дополнительные поезда будут курсировать из Риги в Царникаву и Вецаки.