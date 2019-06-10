Реагируя на жару, пустят дополнительные поезда в Юрмалу, Царникаву и Вецаки

Начиная со вторника, 11 июня, АО Pasažieru vilciens пустит 16 дополнительных поездов по маршруту Рига-Дубулты-Рига, принимая во внимание прогноз погоды на ближайшие дни, проинформировала агентство LETA представитель АО Pasažieru vilciens Агнесе Лиците.
Она отметила, что со вторника по четверг будут ходить восемь дополнительных поездов, на которых пассажиры смогут доехать из Риги в Дубулты.
Из Дубулты в Ригу также будут курсировать восемь дополнительных поездов. Таким образом, в ближайшие дни поезда по этому маршруту будут ходить до четырех раз в час.
Также она добавила, что дополнительные поезда будут курсировать из Риги в Царникаву и Вецаки.
По словам Лиците, Pasažieru vilciens и в дальнейшем, в соответствии с прогнозом погоды, будет включать в расписание дополнительные рейсы. Поэтому она советует отдыхающим следить за изменениями в расписании и использовать возможность доехать до пляжа на поезде.