Учителя могли остаться без повышения зарплат "из-за человеческой ошибки"
Министр финансов Янис Рейрс и министр образования и науки Илга Шуплинска в течение этой недели могли бы решить вопрос о росте зарплат педагогов с сентября этого года.
Как сообщалось ранее, Министерство финансов не утвердило разработанный Министерством образования и науки проект поправок к Условиям оплаты труда педагогов, подразумевающий увеличение заработной платы учителей с сентября этого года.
В понедельник министр финансов рассказал журналистам, что подготовленный Министерством образования и науки законопроект был провозглашен на собрании госсекретарей две недели назад, однако Минфин его не утвердил, указав на чреду недостатков.
По словам министра финансов, средства на увеличение заработной платы учителей зарезервированы в программе госбюджета для осуществления важных реформ, однако в подготовленном Министерством образования и науки законопроекте об этом не сказано.
"Правительству при оценке необходимости присвоения дополнительного финансирования необходимо знать, какие реформы были проведены.
Из прессы я узнал, что произошла оптимизация школьной сети, но в документе об этом не сказано.
Если бы мы дали "зеленый свет" этому законопроекту, могли бы получить очень негативное заключение Госконтроля о присвоении государственных средств без основания", - сказал Рейрс.
Он добавил, что сейчас Минфин вместе с Министерством образования и науки работают над устранением недостатков документа.
В свою очередь, Шуплинска называет ситуацию с неутвержденным законопроектом "человеческой ошибкой".
На вопрос о том, существует ли риск того, что в сентябре этого года педагоги не получат прибавки к зарплате, Шуплинска ответила, что, если верить партнерам по коалиции, такого риска нет.