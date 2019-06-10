Учителя могли остаться без повышения зарплат "из-за человеческой ошибки"

Как сообщалось ранее, Министерство финансов не утвердило разработанный Министерством образования и науки проект поправок к Условиям оплаты труда педагогов, подразумевающий увеличение заработной платы учителей с сентября этого года.

В понедельник министр финансов рассказал журналистам, что подготовленный Министерством образования и науки законопроект был провозглашен на собрании госсекретарей две недели назад, однако Минфин его не утвердил, указав на чреду недостатков.

По словам министра финансов, средства на увеличение заработной платы учителей зарезервированы в программе госбюджета для осуществления важных реформ, однако в подготовленном Министерством образования и науки законопроекте об этом не сказано.

"Правительству при оценке необходимости присвоения дополнительного финансирования необходимо знать, какие реформы были проведены.

Из прессы я узнал, что произошла оптимизация школьной сети, но в документе об этом не сказано.

Если бы мы дали "зеленый свет" этому законопроекту, могли бы получить очень негативное заключение Госконтроля о присвоении государственных средств без основания", - сказал Рейрс.

Он добавил, что сейчас Минфин вместе с Министерством образования и науки работают над устранением недостатков документа.

В свою очередь, Шуплинска называет ситуацию с неутвержденным законопроектом "человеческой ошибкой".