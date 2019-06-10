Горевшие покрышки выявили очередную нелегальную свалку в городе

Прямо у Даугавы, на территории бывшей очистной станции оказалось не только кладбище покрышек, но и опасные колодцы без люков и огромные бассейны.

Земля на полуострове Грапью принадлежит самоуправлению, здания - частной компании. Наконец придется заняться приведением территории в порядок.

Многие рижане заметили в воскресенье черный дым надо городом. Точный адрес горящих покрышек - улица Аустувес 9, это небольшая улочка параллельно Даугаве, на полуострове Грапью, справа от Южного моста.

Бывшая очистная станция расположена за бетонным забором. Въехать туда нельзя, поэтому скорее всего покрышки бросали просто через забор.

"Здесь рядом автосервисы. Как здесь, так и со второй стороны Южного моста. Знают наверняка о заброшенной территории. Так и решили утилизировать. Зачем вести куда-то", - рассказала местная жительница Людмила.

В Службе окружающей среды отметили, что горящие покрышки, конечно, нанесли вред атмосфере.

Рижская дума как владелец земли, так и компания JGD Investments как владелец зданий получат предупреждение с требованием привести территорию в порядок, а именно - выкинуть все покрышки и обеспечить, чтобы больше никто их там не бросал.

По мнению Рижской думы, всю ответственность должен взять на себя владелец здания, отметил Олег Буров.

Адвокат компании JGD Investments в свою очередь заявил, что покрышки не их собственность - они попали туда незаконно, и компания обратиться в полицию по этому поводу. О требованиях Службы среды у компании комментариев пока нет, потому что они их еще не получили.

Отмечается, что Рижская дума из-за деградирующей среды применила предприятию JGD Investments повышенную налоговую ставку за недвижимость в размере 3%, то есть 9200 евро.