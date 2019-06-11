Демис Карибидис продемонстрировал приемы кунг-фу в рижском парке

Юморист Демис Карибидис посетил Латвию с очередным выступлением, которое прошло 9 июня в Юрмале. Артист воспользовался тем, что у него было свободное время и погулял по Риге, а также посетил концерт легендарного Стинга. Об этот он сам поделился в соцсетях.
Демис Карибидис с удовольствием гулял по нашей солнечной столице.
Выступление юмориста вместе с другими резидентами Comedy Club проходило в концертном зале "Дзинтари".
Кроме того, на следующий день артист прогулялся по Риге, где снял короткое юмористическое видео в парке на Эспланаде.
В ролике Карибидис демонстрирует приемы кунг-фу.
"Это Кунг-Фу, детка!", - написал Демис в публикации.
Подписчики позитивно восприняли видео и поинтересовались, когда у Карибидиса состоится бой.
После Демис отправился на концерт Стинга в Арена Рига. Фрагментами выступления он активно делился в сторис на своей странице в Instagram.
"Стинг, вы поёте великолепно", - написал артист.