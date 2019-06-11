Вт, 11.06.2019
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Демис Карибидис продемонстрировал приемы кунг-фу в рижском парке

Демис Карибидис

ФОТО: https://www.instagram.com/demiskaribidis

Юморист Демис Карибидис посетил Латвию с очередным выступлением, которое прошло 9 июня в Юрмале. Артист воспользовался тем, что у него было свободное время и погулял по Риге, а также посетил концерт легендарного Стинга. Об этот он сам поделился в соцсетях. 

Демис Карибидис с удовольствием гулял по нашей солнечной столице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Выступление юмориста вместе с другими резидентами Comedy Club проходило в концертном зале "Дзинтари". 

Кроме того, на следующий день артист прогулялся по Риге, где снял короткое юмористическое видео в парке на Эспланаде. 

В ролике Карибидис демонстрирует приемы кунг-фу. 

"Это Кунг-Фу, детка!", - написал Демис в публикации. 

Подписчики позитивно восприняли видео и поинтересовались, когда у Карибидиса состоится бой.

После Демис отправился на концерт Стинга в Арена Рига. Фрагментами выступления он активно делился в сторис на своей странице в Instagram.

"Стинг, вы поёте великолепно", - написал артист. 

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