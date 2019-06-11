Демис Карибидис продемонстрировал приемы кунг-фу в рижском парке

Юморист Демис Карибидис посетил Латвию с очередным выступлением, которое прошло 9 июня в Юрмале. Артист воспользовался тем, что у него было свободное время и погулял по Риге, а также посетил концерт легендарного Стинга. Об этот он сам поделился в соцсетях.