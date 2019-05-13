Резидент Comedy Club выгнал сына латвийского министра с концерта в Юрмале
Юморист Демис Карибидис стал гостем YouTube-шоу "Макарена". Ведущий Карен Адамян задал шоумену 50 вопросов. Карибидис рассказал о конфликте, который возник на одном из концертов в Юрмале, где он попросил охрану убрать с мероприятия сына латвийского министра.
На юрмальских мероприятиях, которые организовывал юморист он сделал так, что охрана удаляла человека, который ему не нравится.
Он отбирал бейджик, а нарушавшему правила поведения требовалось приходить к нему лично.
"Я продюсировал фестиваль Comedy в Юрмале. Я сделал ставку на то, что у нас будут вечерние концерты. Все будет очень круто, дорого и все там себя ведут весело. Никакой агрессии. Я охране сказал: "Я вам показываю человека, а вы его убираете"", - начал свой рассказ Демис.
Но однажды случилось так, что один из гостей ему не понравился. Молодой человек вел себя неподобающе.
"Я показал на чувака. Он вел себя как-то похабно... Оказалось, это сын министра какого-то латвийского. Охрана ко мне подошла и говорит: "Это сын министра". А я говорю: "Ну и что? Забирайте бейдж!"", - описал ситуацию он.
На следующий день парень сожалел о своем поведении и пришел к Демису.
"Они забрали бейдж... Он на следующий день пришел ко мне. Правда, повел себя культурно. Извинился и сказал: "Я так больше не буду"", - завершил свою историю Карибидис.
*Демис Карибидис - юморист, артист, бывший КВН-щик, резидент проекта Comedy Club.