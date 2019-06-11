"Полная амнезия": Алибасов пришел в сознание после медикаментозного сна
Российский продюсер и музыкант Бари Алибасов продолжает бороться за жизнь после полученного ожога пищевода четвертой степени, ожога желудка второй степени и ожога дыхательных путей, которые он получил после того, как выпил средство для очистки труб. Продюсер наконец-то пришел в сознание после медикаментозного сна. О его состоянии рассказывает сын продюсера.
Спустя семь дней пребывания в клинике Бари Алибасов пришел в себя после длительного медикаментозного сна.
"Долгожданная новость. Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Правда, пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. Даже то, что он Бари Алибасов - полная амнезия.
Конечно, это страшно. Надеюсь, отец все-таки придет в себя", - рассказал медикам Алибасов-младший.
Молодой человек также ответил, что кризис еще не миновал. До сих пор велика возможность летального исхода.
Но радоваться рано - по словам врачей, еще остаётся риск внутреннего кровотечения на местах ожогов, и это может привести к смертельному исходу. Сказать что этого риска "нет", можно будет только через пару дней.
Сейчас медики проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения", - цитирует сына продюсера "Комсомольская правда".
Напомним, 4 июня Бари Алибасов попал в больницу после трагической случайности - перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее. Продюсер получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Некоторое время он находился в медикаментозном сне. Сейчас врачи и родные ждут, когда продюсер придет в себя.
На данный момент известно, что один из ожогов зарастает неправильно.
Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил журналистам, что, существует большая вероятность, что Алибасов никогда не сможет глотать самостоятельно.