Сын Алибасова допустил риск летального исхода у отца

Российский продюсер и музыкант Бари Алибасов продолжает бороться за жизнь после полученного ожога пищевода четвертой степени, ожога желудка второй степени и ожога дыхательных путей, которые он получил после того, как выпил средство для очистки труб. Состояние артиста по прежнему тяжелое. Алибасов-младший подчеркнул в разговоре с телеканалом "360", что до сих пор вероятен риск летального исхода у его отца. Об это сообщает РИА Новости.
Кроме того, сын Бари Алибасова опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, но подтвердил, что состояние продюсера все еще тяжелое.
"У него сейчас все в порядке, но риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому за ним врачи активно наблюдают", - цитирует Алибасова-младшего РИА Новости.
Сын артиста отрицает информацию об открывшемся внутреннем кровотечении
Он считает, что такая версия родилась после выхода программы "Пусть говорят" на Дальнем Востоке, где рассматривали похожий инцидент с отравлением чистящим средством.
Сын продюсера указал, что циркулярный ожог пищевода заживает у Алибасова заживает.
Напомним, 4 июня Бари Алибасов попал в больницу после трагической случайности - перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее. Продюсер получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Некоторое время он находился в медикаментозном сне. Сейчас врачи и родные ждут, когда продюсер придет в себя.
На данный момент известно, что один из ожогов зарастает неправильно.
Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил журналистам, что, существует большая вероятность, что Алибасов никогда не сможет глотать самостоятельно.