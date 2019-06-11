Сын Алибасова допустил риск летального исхода у отца

Российский продюсер и музыкант Бари Алибасов продолжает бороться за жизнь после полученного ожога пищевода четвертой степени, ожога желудка второй степени и ожога дыхательных путей, которые он получил после того, как выпил средство для очистки труб. Состояние артиста по прежнему тяжелое. Алибасов-младший подчеркнул в разговоре с телеканалом "360", что до сих пор вероятен риск летального исхода у его отца. Об это сообщает РИА Новости.