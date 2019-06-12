Турлайс: не хочу потерять должность из-за причуд какой-то политической группы

На вопрос о том, насколько обоснованным ему кажется предложение оппозиции об отстранении его от должности, Турлайс ответил, что "все политики хотят быть хорошими в глазах своих избирателей", поэтому причина таких действий оппозиции ему понятна.

"Каждый политик принимает решения, исходя из своего опыта и понятия о политической культуре, этике и сотрудничестве. Все политики хотят быть хорошими в глазах своих избирателей", - сказал мэр.

Турлайс добавил, что, если он будет отстранен от должности, это не станет причиной для ссоры с кем-то из коллег. "Хотя сказать, что я хочу, чтобы меня освободили от должности, я не могу. "Крест" этой должности тяжел, но я смог бы его нести", - сказал мэр.

По словам Турлайса, он до сих пор продолжает проводить консультации со всеми фракциями думы, потому что принципиально считает, что, несмотря на различные мнения политиков по некоторым вопросам, не должно складываться ситуации, когда часть депутатов принимает решения, а другая часть только констатирует этот факт. Кроме того, он заметил, что коалиции нечего скрывать о делах, связанных с работой в думе.

"Я сам работал в оппозиции и понимаю ситуацию с их точки зрения. Но политическая конкуренция такова, что легче бороться с коалицией, которой есть что скрывать. Как только ты становишься открытым, тебя больше нечем пугать," - подчеркнул Турлайс.

Он также сообщил, что на следующей неделе надеется созвать собрание, на котором хочет опробовать работу совета фракций. Введение подобных форм сотрудничества призвано нормализовать работу думы.

На данный момент планируется, что заседание Рижской думы по поводу отстранения Турлайса от должности пройдет 20 июня.

Как сообщалось ранее, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол. Из фракции "за грубые нарушения" были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.

Оппозиция заявила, что не планирует сотрудничать с блоком "Согласие"/"Честь служить Риге", после чего подала заявление о выражении недоверия новому мэру Риги. А исключенные из партии "Согласие" депутаты создали собственную "Фракцию независимых депутатов", заявив, что они готовы сотрудничать со всеми избранными в думу депутатами.