Оппозиция хочет новых выборов в Рижскую думу. Верит, что "Согласие" не победит

По словам политика, сейчас исход из политического кризиса в Риге не ясен, но его фракция уверена, что лучшим решением станут внеочередные выборы.

Свержение Турлайса позволит добиться того, что дума на два месяца останется без руководителя.

Кирсис уверен, что на этих выборах "Согласие" и "Честь служить Риге" не победят и останутся в меньшинстве.