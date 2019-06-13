Оппозиция хочет новых выборов в Рижскую думу. Верит, что "Согласие" не победит

Свержение мэра Риги Дайниса Турлайса может быть шагом к внеочередным выборам в Рижскую думу, заявил на телеканале LNT представитель находящегося в оппозиции в Рижской думе "Единства" Вилнис Кирсис.
По словам политика, сейчас исход из политического кризиса в Риге не ясен, но его фракция уверена, что лучшим решением станут внеочередные выборы.
Свержение Турлайса позволит добиться того, что дума на два месяца останется без руководителя.
Кирсис уверен, что на этих выборах "Согласие" и "Честь служить Риге" не победят и останутся в меньшинстве.
На вопрос, почему невозможно сотрудничество с Турлайсом, он ответил, что не видит в этом большого смысла, так как Турлайс воплощает прежний "режим".