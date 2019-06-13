Грандиозная перестройка Юрмальского шоссе: впервые в Латвии будет разрешенная скорость 110 км/ч

"На объекте мы работаем уже неделю и планируем в течение месяца закончить все демонтажные работы, чтобы в конце июля положить первый слой нового асфальта. До зимы нужно сделать очень много - хотелось бы закончить 60-70% запланированных работ", - сказал Свикис.

Председатель правления ГАО Latvijas Valsts Ceļi Янис Ланге подчеркнул, что перестройка Юрмальского шоссе станет крупнейшим после восстановления независимости дорожно-строительным проектом, который полностью финансируется из средств государственного бюджета.

Галерея: Юрмальского шоссе у Бабите, где планируется реконструкция

"Здесь нет средств фондов ЕС или частных партнеров - все финансирование на 100% идет из государственного бюджета", - сказал он.

Со своей стороны министр сообщения Талис Линкайтс указал, что проект перестройки Юрмальского шоссе - пример того, как государство в условиях ограниченного финансирования выбирает приоритеты.

"Предпочтение мы будем отдавать главным государственным дорогам, региональным дорогам и дорогам с большой интенсивностью движения. Юрмальское шоссе - самая загруженная трасса в стране, где ежедневно в каждом направлении проезжает более 20 000 автомобилей", - отметил министр.

Линкайтс сообщил, что после реконструкции шоссе максимальная разрешенная скорость здесь составит 110 километров в час.

"Это будет первый участок дорог в государстве, где разрешена такая скорость", - сказал министр.

С четверга, 13 июня, на Юрмальском шоссе введены существенные изменения в организации движения - до осени 2020 года транспорт между Юрмалой и Ригой сможет передвигаться по одной стороне шоссе по двум полосам в каждом направлении, так как проезжая часть шоссе в сторону Юрмалы закрывается для движения.

Максимальная скорость во время ремонтных работ - 70 км/ч.