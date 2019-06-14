Инспекция здравоохранения не советует купаться на Луцавсале и острове Паста

После проведенных проверок качества воды, Инспекция здравоохранения не советует плавать в Даугаве вблизи Луцавсалы и на левом берегу реки Лиелупе у острова Паста, где было обнаружено повышенное микробиологическое загрязнение, сообщает Инспекция.