Инспекция здравоохранения не советует купаться на Луцавсале и острове Паста

После проведенных проверок качества воды, Инспекция здравоохранения не советует плавать в Даугаве вблизи Луцавсалы и на левом берегу реки Лиелупе у острова Паста, где было обнаружено повышенное микробиологическое загрязнение, сообщает Инспекция.
В остальные 55 официальных местах для купания плавать разрешено.
Проверки воды на 57 официальных пляжах на море и внутренних водоемах будут выполняться до 15 сентября. Образцы воды берутся каждый месяц. Следующие проверки предусмотрены 8-9 июля.
Подробнее узнать о местах для купания, где было проверено качество воды можно на сайте Инспекции здравоохранения.