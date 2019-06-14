Пт, 14.06.2019
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Инспекция здравоохранения не советует купаться на Луцавсале и острове Паста

Иллюстративное фото

ФОТО: Austra Helēna Žaggere/LETA

После проведенных проверок качества воды, Инспекция здравоохранения не советует плавать в Даугаве вблизи Луцавсалы и на левом берегу реки Лиелупе у острова Паста, где было обнаружено повышенное микробиологическое загрязнение, сообщает Инспекция.

В остальные 55 официальных местах для купания плавать разрешено.

Проверки воды на 57 официальных пляжах на море и внутренних водоемах будут выполняться до 15 сентября. Образцы воды берутся каждый месяц. Следующие проверки предусмотрены 8-9 июля.

Подробнее узнать о местах для купания, где было проверено качество воды можно на сайте Инспекции здравоохранения.

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