Фото: Секрет сценических нарядов Кети Топурии

Певица отметила, что практически все сценические костюмы она придумывает сама. Есть дизайнеры, с которыми она дружит - Bessarion и Александр Арутюнов, но чаще она использует собственный бренд.

"Последнее время и чаще всего KATIone", - призналась Кети.

Но каждый день артистка не любит броские наряды. Чаще она выбирает удобную и простую одежду.

"В повседневной жизни я бомж. Я не могу ни каблуки, ни макияж, ни нарядную женскую одежду", - сказала она.

Чаще всего она носит большие футболки, джинсы, сланцы, кроссовки. Кети может носить совершенно обыкновенную одежду. Она не выбирает исключительно бренды.

"Главное, чтобы мне вещь понравилась. Все очень удивляются, когда я говорю, что не люблю шопинг", - признается артистка.

Она отмечает, что не является шопоголиком и не зациклена на одежде.

"Просто так выходит, что неплохо выгляжу, иногда", - смеясь отмечает она.

Она вспоминает, что был период, когда она увлекалась сценическими образами. Тогда каждый раз она выходила с безумной прической. Но сейчас певица устала от всего этого. Но все эти невероятные образы Кети придумывает сама. Однажды она решила, что хочет появиться с красными бровями.

Топурия невероятно уверена в себе. Она не смущается, когда читает критику.

"Такое пишут редко. Но если посмотреть, кто пишет, то можно только порадоваться", - подытожила она.