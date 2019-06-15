Фото: Секрет сценических нарядов Кети Топурии

Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия стала гостьей нового выпуска шоу "Пятница с Региной". Ведущая Регина Тодоренко не могла не спросить Кети про ее умопомрачительные образы.
Певица отметила, что практически все сценические костюмы она придумывает сама. Есть дизайнеры, с которыми она дружит - Bessarion и Александр Арутюнов, но чаще она использует собственный бренд.
"Последнее время и чаще всего KATIone", - призналась Кети.
Но каждый день артистка не любит броские наряды. Чаще она выбирает удобную и простую одежду.
"В повседневной жизни я бомж. Я не могу ни каблуки, ни макияж, ни нарядную женскую одежду", - сказала она.
Чаще всего она носит большие футболки, джинсы, сланцы, кроссовки. Кети может носить совершенно обыкновенную одежду. Она не выбирает исключительно бренды.
"Главное, чтобы мне вещь понравилась. Все очень удивляются, когда я говорю, что не люблю шопинг", - признается артистка.
Она отмечает, что не является шопоголиком и не зациклена на одежде.
"Просто так выходит, что неплохо выгляжу, иногда", - смеясь отмечает она.
Она вспоминает, что был период, когда она увлекалась сценическими образами. Тогда каждый раз она выходила с безумной прической. Но сейчас певица устала от всего этого. Но все эти невероятные образы Кети придумывает сама. Однажды она решила, что хочет появиться с красными бровями.
Топурия невероятно уверена в себе. Она не смущается, когда читает критику.
"Такое пишут редко. Но если посмотреть, кто пишет, то можно только порадоваться", - подытожила она.
KETIone - это бренд одежды премиум-класса, созданный солисткой популярной группы A’STUDIO Кети Топурией.
Женственные и элегантные наряды , выполненные из летящих материалов, завораживают цветовой палитрой. В основной линейке коллекции — кроп-топы, вечерние платья с впечатляющими декольте, объемные жакеты и узкие юбки. Кети делает ставку на чувственность и, в то же время, ориентируется на минимализм — лаконичный крой, минимум декора и сочетание чистых, контрастных оттенков.
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Меня сейчас спросили - Кэти, как ты думаешь, существует ли где-то в этом мире моя вторая половинка? Может быть даже в другой стране?.. Я сказала - нет 🤷🏼♀️ Лично для тебя никого не создавали и не жди))) но во всем есть одно но☝🏻 Если ты вложишь глубокое чувство вовлечённости и сердце, то может произойти что-то замечательное 🤞🏻😉❤️