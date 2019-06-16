Инспекция здравоохранения: в интернете под видом медикаментов продают опасные вещества

Как указали в инспекции, товары рекламируются в качестве средств для лечения различных серьезных заболеваний, в их числе есть ВИЧ, туберкулез, малярия, гепатит и рак. Также они предлагаются в качестве детоксикантов для внутреннего или другого применения.