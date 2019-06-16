Инспекция здравоохранения: в интернете под видом медикаментов продают опасные вещества

На различных сайтах в интернете для покупки доступны якобы лекарственные средства, которые негативно сказываются на здоровье человека и являются опасными для жизни. Об этом сообщает Инспекция здравоохранения (ИЗ).
Продукты продаются под разными названиями, например, Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, "Раствор диоксида хлора", "Раствор для очистки воды" и, возможно, под другими наименованиями.
Как указали в инспекции, товары рекламируются в качестве средств для лечения различных серьезных заболеваний, в их числе есть ВИЧ, туберкулез, малярия, гепатит и рак. Также они предлагаются в качестве детоксикантов для внутреннего или другого применения.
Некоторые сайты отмечают, что данные средства могут употреблять младенцы и дети, а также взрослые.
Международная организация здравоохранения предупреждает, что выше упомянутые продукты не стоит употреблять, поскольку они могут быть вредны, а также их преимущества в сфере здравоохранения не имеют научных доказательств.