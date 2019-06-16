За прошлый год "скорая" выехала на 90% вызовов

В прошлом году в городах Латвии неотложная помощь людям в опасных для здоровья и жизни состояниях была оказана 132 549 раз. Вовремя, то есть со временем прибытия менее 15 минут, были выполнены 118 829 или 89,6% этих вызовов.

В свою очередь в сельской местности было получено 48 397 вызовов СНМП, и на 40 930 или 84,6% из них бригада СНМП приехала вовремя, то есть в течение 25 минут.

В общей сложности в прошлом году жители Латвии вызывали СНМП 429 825 раз, и только в 205 406 случаях вызов действительно был связан с угрожающим жизни или здоровью человека состоянием.