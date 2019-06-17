Умерла создательница синих джинсов

Глория Вандербилт — художница, актриса и дизайнер — умерла в возрасте 95 лет, передает "Медуза".
Смерть женщины подтвердил ее сын, телеведущий Андерсон Купер. Он также рассказал, что несколько недель назад у Вандербилт был диагностирован прогрессирующий рак желудка. "Она была готова. Она была готова уйти", — прокомментировал Купер.
Вандербилт, родилась в 1924 году в знаменитой семье американских миллионеров. Женщина получила славу в детском возрасте из-за большого судебного процесса из-за права опеки над ней.
В 1950-х — 1960-х годах Вандербилт сыграла несколько ролей в телесериалах.
Она была замужем четыре раза.
В 1970-х годах женщина стала выпускать одежду под именным брендом, в том числе джинсы, аксессуары, а также парфюмерию. В то время компания Murjani Corporation предложила ей выпустить линейку джинсов с инициалами ее семьи и личным логотипом девушки с лебедем на заднем кармане. Эта модель джинсов была самой облегающей в те времена. Женщина была также известна как одна из первых дизайнеров, придумавших синие джинсы. Позже товарные знаки были проданы.
В 2016 году на HBO вышел документальный фильм о Вандербилт "Женщина-эпоха. Вся правда".