Умерла создательница синих джинсов

Смерть женщины подтвердил ее сын, телеведущий Андерсон Купер. Он также рассказал, что несколько недель назад у Вандербилт был диагностирован прогрессирующий рак желудка. "Она была готова. Она была готова уйти", — прокомментировал Купер.

В 1970-х годах женщина стала выпускать одежду под именным брендом, в том числе джинсы, аксессуары, а также парфюмерию. В то время компания Murjani Corporation предложила ей выпустить линейку джинсов с инициалами ее семьи и личным логотипом девушки с лебедем на заднем кармане. Эта модель джинсов была самой облегающей в те времена. Женщина была также известна как одна из первых дизайнеров, придумавших синие джинсы. Позже товарные знаки были проданы.