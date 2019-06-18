Вт, 18.06.2019
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Из-за плохих оценок девятерых учеников школе не дали денег на пристройку

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В Вецумниекском крае выросло число учеников, в связи с чем возникла необходимость расширить школу за счет пристройки. Однако просьба края присвоить им заем из Государственной кассы была отвергнута. 

Причиной стали недостаточные результаты учеников на государственных централизованных экзаменах, рассказали в передаче Panorāma на Латвийском телевидении. 

"Что касается критерия, который не был выполнен - это индекс государственных централизованных экзаменов. Фактически это и стало причиной", - признал заместитель госсекретаря VARAM по вопросам регионального развития Айвар Драудиньш. 

Руководство школы считает, что принимать решение о будущем школы по результатам одного учебного года несправедливо. 

"Из этого отказа получается, что слабые оценки девяти детей в прошлом году запрещают нам развивать и приводить в порядок нормальные условия для 600 детей",

- отметил заместитель председателя думы Вецумниекского края Янис Ковалс (СЗК).

Драудиньш со своей стороны добавил: "Я не говорю, что это хорошо, но необходимо понимать и самоуправлению, что должен быть выполнен объем определенных критериев, тем более в условиях ограниченного бюджета, и эти критерии одинаковые для всех. Здесь определенно стоит искать решение, и мы надеемся, что самоуправление его найдет".

Финансирование краю не выделили и для более крупных ремонтных работ двух других местных школ. 

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