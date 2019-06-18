Из-за плохих оценок девятерых учеников школе не дали денег на пристройку

В Вецумниекском крае выросло число учеников, в связи с чем возникла необходимость расширить школу за счет пристройки. Однако просьба края присвоить им заем из Государственной кассы была отвергнута.
Причиной стали недостаточные результаты учеников на государственных централизованных экзаменах, рассказали в передаче Panorāma на Латвийском телевидении.
"Что касается критерия, который не был выполнен - это индекс государственных централизованных экзаменов. Фактически это и стало причиной", - признал заместитель госсекретаря VARAM по вопросам регионального развития Айвар Драудиньш.
Руководство школы считает, что принимать решение о будущем школы по результатам одного учебного года несправедливо.
"Из этого отказа получается, что слабые оценки девяти детей в прошлом году запрещают нам развивать и приводить в порядок нормальные условия для 600 детей",
- отметил заместитель председателя думы Вецумниекского края Янис Ковалс (СЗК).
Драудиньш со своей стороны добавил: "Я не говорю, что это хорошо, но необходимо понимать и самоуправлению, что должен быть выполнен объем определенных критериев, тем более в условиях ограниченного бюджета, и эти критерии одинаковые для всех. Здесь определенно стоит искать решение, и мы надеемся, что самоуправление его найдет".
Финансирование краю не выделили и для более крупных ремонтных работ двух других местных школ.