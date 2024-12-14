Фото Когда в Риге на остановках общественного транспорта появятся навесы? Отвечает Рижская дума

При установке навесов будут учитываться категории остановок, в первую очередь они появятся на остановках с наибольшим пассажиропотоком в течение дня, будет учитываться также близость к образовательным, культурным и другим общественным объектам, наличие остановки в списке пересадочных пунктов и т. д.

Новые остановки будут установлены в Центральном районе - на набережной 11 Ноября, улице Меркеля, улице Кр. Валдемара, А. Деглава, в Пурвциемсе - на улице Дзелзавас, в Кенгарагсе - на улице Латгалес, а также в других районах.

Самоуправление напоминает, что во время замены возможно временное отсутствие навеса на некоторых остановках. Самоуправление заранее приносит извинения за неудобства, подчеркивая, что технические работы занимают несколько дней, а польза для жителей будет долгосрочной.

Галерея: Новые остановки общественного транспорта

Замена навесов проходит в рамках первого этапа проекта "Установка и обновление остановок общественного транспорта в соответствии с новым дизайном" (Sabiedriskā transporta pieturvietu izbūve un atjaunošana atbilstoši jaunā dizaina risinājumiem). Планируется, что установка первых 55 навесов продлится до конца января, однако на сроки могут повлиять погодные условия.

В ближайшие годы в Риге планируется заменить большинство старых навесов на более удобные и современные. Новый дизайн включает увеличенные размеры, удобный доступ, деревянные скамейки и модифицируемые крыши - из стекла, панелей или с растительным покрытием.

Планируется благоустроить все остановки в административных границах Риги, установив 500 новых навесов. В следующем году запланировано установить еще около 180.

Разработка проектной документации для первого этапа обошлась в 12,1 тысячи евро, а изготовление и установка навесов будет стоить около 1 миллиона евро.

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