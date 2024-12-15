На российской авиабазе в Сирии наблюдается много грузовых самолетов. Но значит ли это, что российские войска уходят из страны?

Также, по их словам, Россия вывозит из страны высших офицеров сирийской армии времен Башара Асада.

Переговоры России с исламистами

Россия значительно расширила свое военное присутствие в Сирии, выступив на стороне президента Башара Асада в ходе гражданской войны 2011-16 гг. Для его поддержки в Сирию в 2015 году были направлены тысячи военнослужащих и подразделения российской авиации.

Кроме того, на территории Сирии находится единственная база России на Средиземном море, что имело огромное стратегическое значение.

Также, по словам источников Reuters среди сирийских военных и в западных разведках, Россия имела в Сирии посты перехвата электронных коммуникаций, совмещенные с сирийскими объектами связи.

Авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе использовались Москвой в качестве логистических узлов для деятельности в Средиземноморском регионе и для операций в Африке.

Потеря этих баз станет для России большой стратегической проблемой, говорят эксперты.

На этой неделе стало известно, что российские власти начали с победившими повстанцами переговоры о сохранении баз.

Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел России, заявил в четверг, что диалог с движением «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которое в России формально по-прежнему запрещено как террористическая организация, проходит конструктивно и Москва надеется сохранить свое военное присутствие в регионе.