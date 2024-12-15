На спутниковых снимках российской авиабазы Хмеймим на западе Сирии в последние дни было видно много грузовых самолетов. Также на снимках вокруг российских баз заметны войсковые колонны и другие признаки повышенной активности.
На российской авиабазе в Сирии наблюдается много грузовых самолетов. Но значит ли это, что российские войска уходят из страны?
На коммерчески доступных снимках спутников Maxar и Planet Labs на базе Хмеймим заметны по меньшей мере два крупнейших в мире грузовых самолета Ан-124 или еще несколько российских транспортных самолетов меньшей грузоподъемности.
Financial Times, изучившая изображения, утверждает, что на них видна концентрация техники, прибытие нескольких крупных транспортных самолетов, а также демонтаж российских вертолетов и средств ПВО.
Это говорит о вывозе части российских войск и техники, но пока неясно, будет ли уход российских войск полным или частичным. Майкл Кофман, ведущий эксперт по российской армии в вашингтонском Фонде Карнеги за международный мир (в России объявлен «нежелательной организацией»), полагает, что скорее речь идет о полном выходе российского контингента, но предлагает не спешить с выводами.
Между тем агентство Reuters со ссылкой на свои источники в силовых структурах новых властей Сирии пишет, что Россия действительно отводит свои войска с линий фронта, оставшихся после замороженного гражданского конфликта в стране, но не собирается покидать свои основные базы.
Часть техники вывозится в Россию, но на данном этапе суть происходящего состоит только в перегруппировке и передислокации, как того требуют последние события, сообщили сирийские военные источники агентства.
Также, по их словам, Россия вывозит из страны высших офицеров сирийской армии времен Башара Асада.
Переговоры России с исламистами
Россия значительно расширила свое военное присутствие в Сирии, выступив на стороне президента Башара Асада в ходе гражданской войны 2011-16 гг. Для его поддержки в Сирию в 2015 году были направлены тысячи военнослужащих и подразделения российской авиации.
Кроме того, на территории Сирии находится единственная база России на Средиземном море, что имело огромное стратегическое значение.
Также, по словам источников Reuters среди сирийских военных и в западных разведках, Россия имела в Сирии посты перехвата электронных коммуникаций, совмещенные с сирийскими объектами связи.
Авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе использовались Москвой в качестве логистических узлов для деятельности в Средиземноморском регионе и для операций в Африке.
Потеря этих баз станет для России большой стратегической проблемой, говорят эксперты.
На этой неделе стало известно, что российские власти начали с победившими повстанцами переговоры о сохранении баз.
Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел России, заявил в четверг, что диалог с движением «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которое в России формально по-прежнему запрещено как террористическая организация, проходит конструктивно и Москва надеется сохранить свое военное присутствие в регионе.
«Базы остаются на сирийской территории, где они и были. Других решений пока не принималось. Базы были там по просьбе сирийских властей, цель была — борьба с террористами, с ИГИЛ [также запрещено в России]. Я исхожу из того, что все согласны с тем, что борьба с терроризмом и с остатками ИГИЛ не закончена», — сказал Богданов в четверг журналистам в Москве.
Однако, по информации Рейтера, высокопоставленный представитель повстанцев, хотя и подтвердил наличие каналов связи с Москвой, но заявил, что новые условия с российской стороной пока не обсуждались.
«Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом», — цитирует агентство свой источник.
Он также заявил, что силы повстанцев в данный момент находятся в непосредственной близости от российской базы в Латакии.
По мнению некоторых аналитиков, в обмен на то, чтобы сохранить свое присутствие в Сирии, Россия может предложить новым сирийским властям энергоносители или золото и алмазы, которые она добывает в Африке, а также более широкое политическое партнерство.
В 2017 году Россия подписала с режимом Асада соглашение о том, что аренда базы в Тартусе на 49 лет будет бесплатной. По истечении этого срока соглашение автоматически продлевается еще на 25 лет, при условии, что одна из сторон не уведомит другую сторону о своих возражениях не менее чем за год.