Кишинев обвиняет Абрамовича во вмешательстве в выборы в Молдове

Молдавская спецслужба утверждает, что Россия организовала вмешательство в избирательный процесс в Молдове, прибегнув к разветвленной схеме, главную роль в которой играл беглый пророссийский олигарх Илан Шор, осужденный в Молдове на 15 лет за банковское мошенничество. Согласно докладу Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы, который представил в парламенте в четверг, 12 декабря, глава ведомства Александр Мустяцэ, работе по компрометации референдума о евроинтеграции и президентских выборов в республике содействовал, в частности, и российский олигарх Роман Абрамович .

Среди доказательств причастности Абрамовича к деятельности по дестабилизации в Молдове, СИБ называет то, что в ноябре 2023 года он встречался с Шором, который вылетел из Израиля в Турцию на частном самолете Абрамовича. Кроме того, по данным спецслужбы, после переезда Шора в РФ российский миллиардер предоставил ему дом и машину, а в построенном Абрамовичем под Москвой крупнейшем еврейском религиозно-культурном центре "Жуковка" имя Шора значится среди спонсоров. Утверждается также, что Абрамович поддерживал блок "Победа", который был создан Шором для участия в выборах в Молдове, а его юридическое сопровождение обеспечивала Рола Брентлин, которую СИБ называет личным помощником российского олигарха.