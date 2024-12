Фото У Дома конгрессов прошел пикет в поддержку Грузии

У протестующих в руках были плакаты с надписями в основном на английском языке. Например, на некоторых плакатах было написано Back to EU ("Обратно в ЕС") и Georgian Nightmare, please, fu*k off (Грузинский кошмар, отъ***сь"), а также Time to wake up from the Georgian dream ("Время проснуться от грузинской мечты").