Фото У Дома конгрессов прошел пикет в поддержку Грузии

Как уже сообщалось, в субботу, 14 декабря, новым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили, лояльный правящей партии "Грузинская мечта".

Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента. Его поддержали 224 члена коллегии выборщиков из 300. Для победы требовалось минимум 200 голосов.

Голосование прошло в рамках реформы, принятой в 2017 году, согласно которой президент теперь избирается не прямым голосованием, а коллегией выборщиков. В ее состав входят депутаты парламента и представители регионов, большинство мест в коллегии принадлежит "Грузинской мечте".

Прозападная оппозиция бойкотировала выборы и уже заявила, что не признает избрание Кавелашвили. По их мнению, действующий президент Саломе Зурабишвили остается единственным легитимным главой государства.

Оппозиция также отказалась признать результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября. Она утверждает, что голосование было сфальсифицировано, и бойкотирует работу нового созыва парламента. Согласно официальным данным, на выборах победила "Грузинская мечта".

30 ноября Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет пост после завершения своего президентского срока в декабре. Она подчеркнула, что останется на посту до формирования легитимного парламента.

"Парламент нелегитимен, а значит - он не может выбрать нового президента. В таких условиях инаугурация невозможна. Мой мандат будет действовать до избрания легитимного законодательного органа", - заявила Зурабишвили.

Тем не менее "Грузинская мечта" уже назначила инаугурацию нового президента на 29 декабря.

С конца октября в Грузии продолжаются уличные протесты против правящей партии. Напряжение усилилось после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия до конца 2028 года прекращает переговоры о вступлении в Евросоюз.

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