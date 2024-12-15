Задуманный в 2022 году в качестве клирингового центра для цифровых валют центральных банков (сокращенно CBDC), проект mBridge был привязан к работе BIS по созданию глобальной системы межбанковских расчетов, которая бы объединяла CBDC и не контролировалась правительством какого-либо государства. Благодаря приросту эффективности, обеспечиваемому технологией блокчейн, mBridge стал ответом для всех недовольных медлительностью и дороговизной международных платежей. Еще в июне BIS активно работал над этой инициативой, включив Саудовскую Аравию в список центробанков-основателей и перейдя к пилотной фазе проекта.

Нет сомнений, что под давлением негативных геополитических тенденций, исходивших из Казани, генеральный менеджер BIS Агустин Карстенс заявил в конце октября на встрече "Группы тридцати": "Мы не можем напрямую поддерживать проект БРИКС, потому что мы не можем работать со странами, находящимися под санкциями". Его слова отражают усиление напряженности в западных столицах. Многие там поддерживают использование новых технологий для повышения эффективности и равенства в финансовой системе, но не хотят помогать появлению мирового порядка, который не будет опираться на западные законы и нормы.

Американская разведка давно подчеркивает этот трудный выбор, предупреждая, что страны-изгои создают альтернативные механизмы расчетов, защищенные от санкций, или же используют виртуальные активы для развития двусторонней торговли (например, между Россией и Китаем).