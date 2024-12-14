С падением режима диктатора Башара Асада в Сирии одними из первых дверей, которые были открыты, стали ворота зловещей тюрьмы Седная. Этот печально известный комплекс, ставший символом пыток и убийств противников режима, предстал перед миром благодаря кадрам, снятым фотожурналистами.

Тюрьма Седная, находящаяся примерно в 30 километрах от Дамаска, подчинялась Министерству обороны Сирии. Еще до начала сирийских политических протестов в 2011 году, переросших в гражданскую войну, она была известна как место жестоких пыток. После начала волнений Седная стала "последним пристанищем" для мирных критиков режима, а также военных, которых подозревали в нелояльности, отмечает организация Amnesty International.