Израильские военные самолеты нанесли ночью около 40 авиаударов по бывшим объектам сирийской армии в сельской местности недалеко от Дамаска, сообщает базирующаяся в Лондоне неправительственная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
Израиль бомбит военные объекты в Сирии
Среди уничтоженных целей - исследовательский центр к северу от Дамаска.
С момента свержения режима президента Башара Асада израильские ВВС регулярно наносят масштабные авиаудары по военным объектам в Сирии.
В ночь на субботу 28 ударов были нанесены по объектам в восточном регионе Каламун, примерно в 90 километрах к северу от Дамаска.
Среди прочего были уничтожены склад оружия, военный аэродром и подземные туннели, сообщает SOHR.
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