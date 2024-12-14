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Израиль бомбит военные объекты в Сирии

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Израильские военные
Израильские военные Фото: Reuters / Scanpix

Израильские военные самолеты нанесли ночью около 40 авиаударов по бывшим объектам сирийской армии в сельской местности недалеко от Дамаска, сообщает базирующаяся в Лондоне неправительственная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Среди уничтоженных целей - исследовательский центр к северу от Дамаска.

С момента свержения режима президента Башара Асада израильские ВВС регулярно наносят масштабные авиаудары по военным объектам в Сирии.

В ночь на субботу 28 ударов были нанесены по объектам в восточном регионе Каламун, примерно в 90 километрах к северу от Дамаска.

Среди прочего были уничтожены склад оружия, военный аэродром и подземные туннели, сообщает SOHR.

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