Израиль бомбит военные объекты в Сирии

С момента свержения режима президента Башара Асада израильские ВВС регулярно наносят масштабные авиаудары по военным объектам в Сирии.

В ночь на субботу 28 ударов были нанесены по объектам в восточном регионе Каламун, примерно в 90 километрах к северу от Дамаска.