Вт, 18.06.2019
Они выглядели совсем как из иного мира. Девушки ходили медленно с опущенными головами, даже не смотрели мне в глаза. Турист Дан Панкевич о жительницах поселка Мумвил

На въезде в Екатеринбург вместо таблички "Город бесов" появился знак "Город храбрых"

ФОТО: twitter

Во вторник, 18 июня, на въезде в Екатеринбург появилась табличка "Город храбрых", имитирующая дорожный знак, сообщает "Медуза".

Табличка была вывешена на том же месте под указателем с названием города, где накануне появлялся знак "Город бесов".

Отмечается, что, как и табличку "Город бесов", новый знак быстро демонтировали.

Кто стоит за установкой знаков, неизвестно. Как предупреждали в местной ГИБДД, за самовольную установку дорожных знаков предусмотрен административный штраф до 10 тысяч рублей (около 140 евро).

  • Словосочетание "город бесов" по отношению к Екатеринбургу неоднократно употреблял известный телеведущий Владимир Соловьев, рассуждая о протестах вокруг неоднозначного строительства храма в сквере города.
  • Примечательно, что после появления таблички "Город бесов" губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в социальной сети Instagram, что было бы лучше повесить на въезде в Екатеринбург табличку с надписью "Город храбрых".

"Медуза"

Читать также

Актуально

НАВЕРХ