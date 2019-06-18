На въезде в Екатеринбург вместо таблички "Город бесов" появился знак "Город храбрых"

Во вторник, 18 июня, на въезде в Екатеринбург появилась табличка "Город храбрых", имитирующая дорожный знак, сообщает "Медуза".
Табличка была вывешена на том же месте под указателем с названием города, где накануне появлялся знак "Город бесов".
На въезде в Екатеринбург со стороны Кольцовского тракта обновилась табличка.— E1.RU News (@e1news) June 18, 2019
Теперь там красуется указатель "город хабрых".
Подробнее: https://t.co/Zb0IIPk26P pic.twitter.com/rqdhtn4a6X
Отмечается, что, как и табличку "Город бесов", новый знак быстро демонтировали.
На въезде в #Екатеринбург появилась табличка «Город бесов» pic.twitter.com/50yK5oSydF— Rimeljacoub (@rimeljacoub) June 17, 2019
Кто стоит за установкой знаков, неизвестно. Как предупреждали в местной ГИБДД, за самовольную установку дорожных знаков предусмотрен административный штраф до 10 тысяч рублей (около 140 евро).
- Словосочетание "город бесов" по отношению к Екатеринбургу неоднократно употреблял известный телеведущий Владимир Соловьев, рассуждая о протестах вокруг неоднозначного строительства храма в сквере города.
- Примечательно, что после появления таблички "Город бесов" губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в социальной сети Instagram, что было бы лучше повесить на въезде в Екатеринбург табличку с надписью "Город храбрых".
"Медуза"