Доклад: в Китае заключенных разбирают на органы

Во всем Китае уже на протяжении долгих лет практикуются убийства узников совести для последующей трансплантации органов. Основными жертвами этой практики могут быть последователи движения Фалуньгун, свидетельствует доклад юридической группы.
Уже в 2006 году прозвучала информация о том, что много последователей Фалуньгун были убиты для того, чтобы обеспечить Китай донорскими органами. После этого подобные подозрения озвучивались неоднократно.
В докладе базирующейся в Лондоне группы China Tribunal указано, что "насильственное извлечение органов практикуется по сей день".
Юристы подчеркнули, что они "единогласно и безусловно уверены в том, что в Китае уже длительное время практикуются убийства заключенных в целях трансплантации органов.
"Последователи Фалуньгун, возможно, были единственным источником для насильственного извлечения органов", - говорится в докладе.
Авторы доклада также указали, что в Китае "необычно короткое время ожидания" для получения донорских органов. В стране проводится большое число операций по трансплантации органов - это свидетельствует о том, что "невозможно иметь достаточное число соответствующих доноров".
Китай многократно отрицал обвинения, что узникам совести приходится жертвовать свои органы.
Перед публикацией доклада пресс-служба правительства Китая распространила заявление, в котором выражена надежда на то, что "Великобритания не будет вводить жителей в заблуждение этими слухами".
China Tribunal создала группу активистов International Coalition to End Transplant Abuse in China (Международная коалиция для прекращения злонамеренного использования трансплантации органов в Китае) для изучения этого вопроса.