Минздрав планирует объединить некоторые психбольницы

Министерство здравоохранения планирует объединить психоневрологические больницы, сообщает передача Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
Объединение учреждений запланировано по причине того, что не хватает специалистов.
Как отмечают журналисты, Акнистская психоневрологическая больница будет присоединена к Даугавпилсской психоневрологической больнице, а Лиепайская - к Елгавской психоневрологической больнице Gintermuiža. В свою очередь судьба психоневрологической больницы Ainaži решится после того как министр здравоохранения съездит туда с визитом.
Также журналисты отметили резкую статистику количества самоубийств в Латвии. В этом году 93 ребенка и подростка попытались закончить жизнь суицидом, четырех из них спасти не удалось. В целом в этом году Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) получила 685 вызовов о самоубийствах. Самому молодому пациенту было 12 лет, самому старому - 96 лет.
Комментируя одобренный правительством План улучшения доступности психической помощи, один из 17 детских психиатров Никита Безбородов указал, что это является поворотной точкой.
"Впервые средства были выделены на психосоциальную реабилитацию. Вовлекается команда, функциональные специалисты. И в Риге, и в регионах будет оказываться более современная помощь", - отметил психиатр.
Одобренный правительством План улучшения доступности психической помощи рассчитан на 2019-2020 год. На его реализацию предусмотрены 13,345 млн евро. .
Как указывает Минздрав, план разработан на два года и в него включены услуги, ориентированные на укрепление команды психиатра и улучшение доступности.
Цель плана заключается в том, чтобы обеспечить для жителей современную, качественную и отвечающую их потребностям доступность психической помощи. Для реализации плана предусмотрено осуществить мероприятия для стимуляции психического здоровья и профилактики болезней, проводя раннюю диагностику психических заболеваний, и, начиная своевременное лечение и медицинскую реабилитацию.
Минздрав надеется, что, осуществив предусмотренные мероприятия, будет улучшена доступность услуг здравоохранения а также уменьшится смертность от самоубийств.
Планом предусмотрены четыре направления действия, в том числе профилактика, ранняя диагностика и амбулаторное лечение, на пациента направленное своевременное стационарное лечение и координация здравоохранения, стимуляция психического здоровья, а также человеческие ресурсы в психиатрии.