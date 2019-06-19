Турлайсу до сих пор не удалось создать совет фракций в Рижской думе

Председателю Рижской думы Дайнису Турлайсу до сих пор не удалось создать совет фракций, следует из слов самого мэра.
Политик рассказал журналистам, что пригласил на встречу всех руководителей фракций, но "они к такому формальному сотрудничеству, видимо, оказались не готовы".
Как выяснило агентство LETA, на заседание совета фракций на этой неделе не пришел ни один из представителей оппозиционных фракций, однако на заседание явились депутаты фракции "Согласия", "Честь служить Риге" и "Фракции независимых депутатов".
Турлайс рассказал журналистам, что сегодня он в очередной раз встретился со всеми избранными в думу партиями, чтобы обсудить сложившуюся в думе ситуацию и дальнейшую работу.
По его словам, за неполных три недели, проведенных им на посту мэра Риги, началось несколько существенных процессов, в которых было принято во внимание мнение оппозиции.
Например, было достигнуто концептуальное соглашение о проведении независимого аудита во всех обществах самоуправления, судьбу которых далее будет решать комитет по финансовым и административным делам.
"Политическую поддержку получила и идея оппозиции о льготах по уплате налога на недвижимость для физических лиц", - подчеркнул Турлайс.
Комментируя свои шансы на сохранение должности, Турлайс сказал, что он "не экстрасенс".
"В сферу моей ответственности входит предложение разных вариантов работы думы. В сферу их ответственности выбор - поддерживать их или нет", - сказал Турлайс.