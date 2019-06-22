Лиго в лесу: Тартар из филе оленя с ферментированной черемшой и кислицей

Видео: Тартар из филе оленя с ферментированной черемшой и кислицей

Если у вас оказалось хорошее и качественное мясо, не стоит бояться попробовать его и в сыром виде. Конечно, перед этим надо убедиться, что его безопасно употреблять его без термической обработки.

Нам необходимо: Филе оленя - 300 грамм;

Ферментированная черемша;

Оливковое масло;

Соль и перец;

Кислица;

Кусочек хлеба.

Галерея: Тартар из филе оленя с ферментированной черемшой и кислицей

Филе оленя нарезаем на тонкие кусочки. Добавляем немного оливкового масла и ферментированную черемшу. Добавляем соль и перец по вкусу.

Размещаем тартар на кусочке хлеба и декорируем его кислицей.

Ферментированная черемша

Ферментация черемши - очень простой процесс. Мелко нарезаем, добавляем соль (как минимум 2% от веса черемши), укладываем в стерильную баночку и оставляем на две недели при комнатной температуре. Баночку до конца закрывать не надо - она может лопнуть. Через две недели пробуем и кладём в холодильник. По такому рецепту можно ферментировать и другую зелень.

Приятного аппетита!

Спасибо суперкоманде TVNET, которая участвовала в съёмках рецептов на Лиго:

Ритварсу Тому Логину, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Луции Луизе Жогле, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу, Виктории Пушкеле, Янису Вингрису и Ингарсу Тенису.

Также благодарим Skandi Motors за вместительный и мощный автомобиль, и музыкальное объединение ZeMe за музыку!

Говорим "спасибо" магазинам Linotēka и CITA:ROTA за наряды, а цветочному салону Aina - за праздничный венок.