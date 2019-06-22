Сб, 22.06.2019
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Лиго в лесу: Тартар из филе оленя с ферментированной черемшой и кислицей

ФОТО: Jānis Škapars / TVNET

Готовясь к Лиго, TVNET традиционно предлагает вам полезные советы и разнообразные рецепты. Эти необычные блюда готовы появиться на свет в ночь летнего солнцестояния в главной святыне нашей страны - в лесу. Также как и раньше нашим гуру и экспертом "лесных вкусов" стал повар Ритварс Томс Логинс. Время для пятого рецепта. Встречайте: тартар из филе оленя с ферментированной черемшой и кислицей. 

Видео: Тартар из филе оленя с ферментированной черемшой и кислицей

Если у вас оказалось хорошее и качественное мясо, не стоит бояться попробовать его и в сыром виде. Конечно, перед этим надо убедиться, что его безопасно употреблять его без термической обработки. 

Нам необходимо:

  • Филе оленя - 300 грамм;
  • Ферментированная черемша;
  • Оливковое масло;
  • Соль и перец;
  • Кислица;
  • Кусочек хлеба. 

Галерея: Тартар из филе оленя с ферментированной черемшой и кислицей

Филе оленя нарезаем на тонкие кусочки. Добавляем немного оливкового масла и ферментированную черемшу. Добавляем соль и перец по вкусу. 

Размещаем тартар на кусочке хлеба и декорируем его кислицей. 

Ферментированная черемша

Ферментация черемши - очень простой процесс. Мелко нарезаем, добавляем соль (как минимум 2% от веса черемши), укладываем в стерильную баночку и оставляем на две недели при комнатной температуре. Баночку до конца закрывать не надо - она может лопнуть. Через две недели пробуем и кладём в холодильник. По такому рецепту можно ферментировать и другую зелень. 

Приятного аппетита!

Спасибо суперкоманде TVNET, которая участвовала в съёмках рецептов на Лиго:

Ритварсу Тому Логину, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Луции Луизе Жогле, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу, Виктории Пушкеле, Янису Вингрису и Ингарсу Тенису. 

Также благодарим Skandi Motors за вместительный и мощный автомобиль, и музыкальное объединение ZeMe за музыку!

Говорим "спасибо" магазинам Linotēka и CITA:ROTA за наряды, а цветочному салону Aina - за праздничный венок. 

Употребление алкогольных напитков негативно влияет на ваше здоровье. Его продажа, приобретение и передача несовершеннолетним запрещена.

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