Стрельба в столице Эстонии: один таксист убит, второй ранен

Об этом сообщил оперативный дежурный Янек Лааневяли, по словам которого раненых таксистов доставили в больницу. Один из них, 32-летний мужчина, скончался от полученных ранений. Второй находится в крайне тяжелом состоянии.

Лааневяли сказал, что улица, где произошла стрельба для движения закрыта.

"К проведению полицейской операции привлечены значительные силы, которые работают на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства несчастья. Большое количество сотрудников полиции обследует окрестности. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее задержать стрелявшего", - сказал оперативный дежурный.

По словам старшего прокурора Катрин Пяртлас, возбуждено уголовное расследование по делу о попытке покушения на убийство.

"Как только подозреваемый будет задержан, прокуратура подаст ходатайство о взятии его под стражу", - сообщила Пяртлас.