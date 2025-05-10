Новый глава МИД Германия хочет усилить безопасность в Балтии

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) хочет усилить безопасность в Балтийском регионе на фоне предполагаемых недавних диверсий в Балтийском море.

"Я считаю <...>, что всему Балтийскому региону до сих пор уделялось слишком мало внимания со стороны общественности, и в течение своего срока полномочий я хотел бы привлечь к нему больше внимания", - сообщил Вадефуль в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ), опубликованном в ночь на субботу, 10 мая.

"Ситуация нестабильна, это очевидно", - приводят слова министра журналисты. Вадефуль также упомянул повреждение кабелей связи между странами Балтии и Скандинавии, удаление пограничных буев на российско-эстонской границе, нарушение воздушного пространства стран ЕС и НАТО и поведение Военно-морского флота РФ. "Таким образом, очевидно, что мы живем в зоне риска", - заключил политик.

Вадефуль: У Украины есть шанс вступить и в ЕС, и в НАТО

В том же интервью Йоханн Вадефуль указал, что у Украины есть перспектива вступления и в ЕС, и в НАТО. "В НАТО мы совместно договорились, что Украина находится на пути к вступлению в оборонный альянс и этот путь необратим", - подчеркнул он.

Вместе с тем министр напомнил, что новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) до своего избрания говорил о возможности вступления Украины в НАТО лишь по окончании войны.