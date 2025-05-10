Америке и Китаю надо поговорить

США и Китай втянуты в обостряющуюся торговую войну, которая может сильно навредить их экономике и даже поставить под угрозу глобальную стабильность. С тех пор как 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин против почти всех торговых партнеров Америки, эти две страны ввели трехзначные пошлины против товаров друг друга. На таком уровне пошлины фактически создали взаимное торговое эмбарго.
Напомним, что против Китая уже действовали пошлины и санкции, которые Трамп ввел в первый срок и которые позже были расширены его преемником, Джо Байденом. Возможно, Трамп полагал, что усиление давления создаст рычаги для будущей "китайской сделки", ведь он применяет такие же агрессивные подходы к другим партнерам: угрожает ввести против них взаимные пошлины, а потом заявляет, что многие страны "целуют меня в зад", лишь бы договориться о ставках пошлин. Однако китайцы расценили все это как вымогательство, и не безосновательно.