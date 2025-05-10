Америке и Китаю надо поговорить

Напомним, что против Китая уже действовали пошлины и санкции, которые Трамп ввел в первый срок и которые позже были расширены его преемником, Джо Байденом. Возможно, Трамп полагал, что усиление давления создаст рычаги для будущей "китайской сделки", ведь он применяет такие же агрессивные подходы к другим партнерам: угрожает ввести против них взаимные пошлины, а потом заявляет, что многие страны "целуют меня в зад", лишь бы договориться о ставках пошлин. Однако китайцы расценили все это как вымогательство, и не безосновательно.