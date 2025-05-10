Кая Каллас и Дмитрий Песков - о "трибунале для Путина"

​"Каждый момент военной агрессии России задокументирован. Это не оставляет места для сомнений. И нет места для безнаказанности. Сегодня мы делаем решительный шаг к справедливости, соглашаясь создать Специальный трибунал, чтобы гарантировать: виновные в агрессии против Украины будут привлечены к ответственности", - заявила верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас после подписания соответствующего документа с лидерами ЕС во время визита в Украину.