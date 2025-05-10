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Кая Каллас и Дмитрий Песков - о "трибунале для Путина"

Лидеры ЕС и Украины во Львове во время подписания документа о поддержке создания Специального трибунала для военных преступников, ответственных за войну в Украину, 9 мая 2025 года.
Лидеры ЕС и Украины во Львове во время подписания документа о поддержке создания Специального трибунала для военных преступников, ответственных за войну в Украину, 9 мая 2025 года. Фото: Reuters / Scanpix

Лидеры 20 из 27 стран ЕС поддержали создание трибунала для военных преступников, ответственных за агрессивную войну в Украине. Этот шаг комментирует и глава европейской дипломатии, и пресс-секретарь Путина, пишет портал Rus.Postimees.

​"Каждый момент военной агрессии России задокументирован. Это не оставляет места для сомнений. И нет места для безнаказанности. Сегодня мы делаем решительный шаг к справедливости, соглашаясь создать Специальный трибунал, чтобы гарантировать: виновные в агрессии против Украины будут привлечены к ответственности", - заявила верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас после подписания соответствующего документа с лидерами ЕС во время визита в Украину.

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