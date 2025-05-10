Женщина неудачно пыталась защитить друга, который пьяный без прав устроил ДТП и сбежал

В пятницу в Акнисте женщина пыталась взять вину на себя и прикрыть своего друга, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения и без прав, устроил аварию и сбежал с места происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В 20:30 полиция получила информацию, что в Акнисте, на улице Сколас, произошла авария. Сотрудники Госполиции прибыли на место происшествия и встретили женщину, которая пояснила, что во время движения на автомобиле Peugeot в гору ее ослепило солнце, в результате чего она съехала с проезжей части и врезалась в защитный барьер и дерево, повредив их.
От женщины чувствовался сильный запах алкоголя. На месте была проведена проверка концентрации алкоголя в выдохе, которая показала один промилле, кроме того, выяснилось, что у женщины нет прав.
Женщина признала свою вину, заявив, что была в автомобиле одна, однако стражи порядка не поверили ее словам. В ходе осмотра транспортного средства возникли подозрения, что машиной управлял другой человек. В ходе опроса прохожих было получено подтверждение, что автомобилем управлял мужчина, который после аварии ушел. Подруга мужчины взяла вину на себя, опасаясь, что для друга проблемы будут крупнее.
Стражи порядка прибыли на место происшествия мужчины, констатировав, что он находится в опьянении 2,63 промилле и у него нет прав. Мужчина был задержан и доставлен в участок, где против него был начат уголовный процесс за управление автомобилем под влиянием алкогольных напитков и без прав. Кроме того, против него были начаты административные процессы за ДТП и оставление места происшествия.
Согласно Закону о дорожном движении, за оставление места происшествия после совершения аварии, нарушая установленный порядок, грозит денежный штраф от 70 до 700 евро и запрет на использование водительских прав на срок от трех месяцев до трех лет, или же без него.
В свою очередь, за управление транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории, находясь в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного одурманивающего опьянения, грозит лишение свободы на срок до одного года или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, с лишением права управления транспортным средством на срок до пяти лет. Размер наказания будет определен судом.
Всего за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 150 ДТП, в восьми из которых пострадали девять человек.
Среди пострадавших было два пешехода и три велосипедиста.
За сутки в области дорожного движения выявлено 391 нарушение, в том числе 157 случаев превышения скорости и два случая агрессивного вождения.
Два водителя за вождение в состоянии опьянения привлечены к административной, а еще два - к уголовной ответственности.
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