Женщина неудачно пыталась защитить друга, который пьяный без прав устроил ДТП и сбежал

В 20:30 полиция получила информацию, что в Акнисте, на улице Сколас, произошла авария. Сотрудники Госполиции прибыли на место происшествия и встретили женщину, которая пояснила, что во время движения на автомобиле Peugeot в гору ее ослепило солнце, в результате чего она съехала с проезжей части и врезалась в защитный барьер и дерево, повредив их.

От женщины чувствовался сильный запах алкоголя. На месте была проведена проверка концентрации алкоголя в выдохе, которая показала один промилле, кроме того, выяснилось, что у женщины нет прав.

Женщина признала свою вину, заявив, что была в автомобиле одна, однако стражи порядка не поверили ее словам. В ходе осмотра транспортного средства возникли подозрения, что машиной управлял другой человек. В ходе опроса прохожих было получено подтверждение, что автомобилем управлял мужчина, который после аварии ушел. Подруга мужчины взяла вину на себя, опасаясь, что для друга проблемы будут крупнее.