Видео В Кенгарагсе журналисты с полицией ночью разогнали вечеринку

Жильцы пятого этажа дома на улице Локомотивес мешали спасть остальным жильцам дома - они громко шумели. Прибыв по адресу, полиция и журналисты встретили нарушителей прямо у дверей в подъезд. Заметив полицию, все поспешили скрыть свою личность.

Все трое пропали в ночной темноте.

Вскоре прибыл и владелец квартиры. Мужчина находился за границей, поэтому не был проинформирован об организованных своим родственником посиделках.

Подробнее смотрите в сюжете передачи: