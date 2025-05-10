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Видео В Кенгарагсе журналисты с полицией ночью разогнали вечеринку

Диско-шар
Диско-шар Фото: Svet foto/Shutterstock

В одном из домов в Кенгарагсе в конце рабочего дня устроили вечеринку. Команда передачи Degpunktā телеканала TV3 вместе с муниципальной полицией Риги отправилась в ночной патруль, чтобы навестить нарушителей ночного покоя.

Жильцы пятого этажа дома на улице Локомотивес мешали спасть остальным жильцам дома - они громко шумели. Прибыв по адресу, полиция и журналисты встретили нарушителей прямо у дверей в подъезд. Заметив полицию, все поспешили скрыть свою личность.

Все трое пропали в ночной темноте.

Вскоре прибыл и владелец квартиры. Мужчина находился за границей, поэтому не был проинформирован об организованных своим родственником посиделках.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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