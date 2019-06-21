"Невозможно узнать": Ляйсан Утяшева стала блондинкой

33-летняя бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева на своей странице в Instagram поделилась фрагментами своей последней фотосессии. Шок поклонников вызвал внешний вид спортсменки - она стала блондинкой!
Поклонники Павла Воли и Ляйсан Утяшевой привыкли к тому, что никто из звезд не стремится к экспериментам. Сама же Ляйсан всегда придерживалась классического стиля и неизменно оставалась шатенкой.
"Видео с сегодняшней фотосессии: немного любви к работе, моде и переменам", - написала Утяшева.
Ее супруг тоже разместил снимок, на котором позирует с женой, которую просто невозможно узнать.
Подписчики были восхищены такой переменой и отметили, что звезда стала похожа голливудскую актрису и удивились, почему Ляйсан не перекрасила волосы раньше.