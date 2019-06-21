Пт, 21.06.2019
Зеленский - талантливый человек, я помню его выступления на КВН в Москве в 2000-х. Все это было талантливо и смешно. То, что мы видим, это не смешно. Это трагедия, а не комедия. Президент России Владимир Путин

"Невозможно узнать": Ляйсан Утяшева стала блондинкой

Ляйсан Утяшева

ФОТО: instagram.com/liasanutiasheva

33-летняя бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева на своей странице в Instagram поделилась фрагментами своей последней фотосессии. Шок поклонников вызвал внешний вид спортсменки - она стала блондинкой!

Поклонники Павла Воли и Ляйсан Утяшевой привыкли к тому, что никто из звезд не стремится к экспериментам. Сама же Ляйсан всегда придерживалась классического стиля и неизменно оставалась шатенкой. 

"Видео с сегодняшней фотосессии: немного любви к работе, моде и переменам", - написала Утяшева.

Ее супруг тоже разместил снимок, на котором позирует с женой, которую просто невозможно узнать. 

Подписчики были восхищены такой переменой и отметили, что звезда стала похожа голливудскую актрису и удивились, почему Ляйсан не перекрасила волосы раньше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С матерью драконов. Дракончиков)

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