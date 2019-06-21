"Невозможно узнать": Ляйсан Утяшева стала блондинкой

Поклонники Павла Воли и Ляйсан Утяшевой привыкли к тому, что никто из звезд не стремится к экспериментам. Сама же Ляйсан всегда придерживалась классического стиля и неизменно оставалась шатенкой.

"Видео с сегодняшней фотосессии: немного любви к работе, моде и переменам", - написала Утяшева.

Ее супруг тоже разместил снимок, на котором позирует с женой, которую просто невозможно узнать.