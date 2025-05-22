Криса Брауна освободили под залог после ареста

На прошлой неделе музыкант был арестован и позднее обвинен в нанесении тяжких телесных повреждений в связи с инцидентом, когда он напал на музыкального продюсера с бутылкой текилы в ночном клубе Tape в лондонском районе Мейфэр.

Звезда, обладатель премии "Грэмми", пока не комментировал ситуацию, он может начать свое мировое турне в следующем месяце, как и планировалось.

это является частью условий его освобождения под залог.

Другие условия освобождения под залог включают проживание по определенному адресу, известному суду, отказ от контактов с жертвой, отказ от посещения ночного клуба Tape и отказ от запроса международных проездных документов.

"Из клетки на сцену!" - написал он в своей истории в Instagram после судебного заседания в среду.

Правда, сам он на заседании не был, пишет BBC.

скриншот из соцсетей Фото: instagram.com/chrisbrownofficial/ekrānuzņēmums

Он находится под стражей с момента ареста в Солфорде в прошлый четверг, и в пятницу ему первоначально отказали в освобождении под залог.

Однако вчера ему разрешили выйти под залог при условии, что он немедленно заплатит 4 миллиона фунтов стерлингов (4 737 832 евро), а еще 1 миллион фунтов стерлингов (1 184 712 евро) должен быть выплачен в течение семи дней.

Его концертный тур стартует в Амстердаме 8 июня, а концерты запланированы на стадионах и аренах Манчестера, Лондона, Кардиффа, Бирмингема и Глазго в конце того же месяца и в июле.