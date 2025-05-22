PVD назвала возможную причину вспышки заболевания на баскетбольном турнире в Вентспилсе

Десятки случаев заболевания среди участников юношеского баскетбольного турнира Best Baltic Basketball League в Вентспилсе могли быть вызваны несоблюдением санитарных норм в пункте питания Bullīts в Вентспилсском Олимпийском спортивном центре, сообщила агентству LETA заместитель начальника Северо-Курземского управления Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Элико Берзиня.
Однако точная причина заболевания до сих пор не установлена.
Напомним, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) зарегистрировал 81 случай заболевания среди участников международного молодежного баскетбольного турнира в Вентспилсе.
Как отметила Берзиня, заведение обеспечивало питанием всех участников турнира, а также сотрудников спортивного центра и других посетителей. Представитель PVD подчеркнула, что участников спортивного мероприятия было очень много, поэтому предприятие питания могло не рассчитать свои возможности и силы.
Берзиня сообщила, что служба была проинформирована о случаях заболевания 12 мая, после чего немедленно провела экстренную проверку заведения общественного питания и выявила различные санитарные и технологические нарушения, что привело к временной приостановке работы заведения. Несоответствия были устранены, и после повторной проверки PVD ресторан вновь открылся 16 мая.
Как подчеркнула чиновница, возобновление деятельности Bullīts было разрешено с учетом того, что в пятницу, 23 мая, планируется провести в заведении еще одну инспекцию, чтобы оценить деятельность и технологические процессы предприятия, а также работу сотрудников и соблюдение гигиенических требований. Проведение дополнительных проверок будет зависеть от результатов следующей проверки, но, по словам Берзини, после событий на турнире PVD удвоит количество ежегодных проверок на предприятии.
Представительница PVD сообщила, что в заведении были взяты образцы куриного мяса и яиц, а также образцы салата. Первые отправились на анализ на наличие бактерий Salmonella, вторые - на наличие бактерии E.coli, вырабатывающей токсин. Тесты были проведены, никаких несоответствий обнаружено не было.
Проверки также проводились на предприятии общественного питания Sandrī в научном центре Vizium, но никаких нарушений или несоответствий обнаружено не было.
Между тем, SPKC сообщил агентству LETA, что у заболевших участников были обнаружены различные вирусы, а в 20 случаях был выявлен норовирус. В свою очередь Берзиня отметила, что PVD находится в контакте с SPKC и учреждения постоянно обмениваются последней информацией.
Как сообщалось, в турнире Best Baltic Basketball League, который проходил с 9 по 11 мая в баскетбольном зале Олимпийского центра "Вентспилс", приняли участие 16 команд - всего около 200 участников из разных стран. Случаи заболевания выявлены среди команд из четырех стран - Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.
Симптомы наблюдались как у взрослых, так и у детей. Это были рвота, диарея, тошнота и повышенная температура. Большинство случаев классифицируются как легкие. Двое заболевших обратились в Консультационный центр детского и юношеского спорта, однако госпитализация не потребовалась.
12 мая было начато эпидемиологическое расследование и проведение тестов. Предварительные результаты расследования указывают на возможного общего поставщика питания как на объединяющий фактор между заболевшими. Расследование продолжается.
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