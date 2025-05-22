PVD назвала возможную причину вспышки заболевания на баскетбольном турнире в Вентспилсе

Представительница PVD сообщила, что в заведении были взяты образцы куриного мяса и яиц, а также образцы салата. Первые отправились на анализ на наличие бактерий Salmonella, вторые - на наличие бактерии E.coli, вырабатывающей токсин. Тесты были проведены, никаких несоответствий обнаружено не было.

Проверки также проводились на предприятии общественного питания Sandrī в научном центре Vizium, но никаких нарушений или несоответствий обнаружено не было.

Между тем, SPKC сообщил агентству LETA, что у заболевших участников были обнаружены различные вирусы, а в 20 случаях был выявлен норовирус. В свою очередь Берзиня отметила, что PVD находится в контакте с SPKC и учреждения постоянно обмениваются последней информацией.

Как сообщалось, в турнире Best Baltic Basketball League, который проходил с 9 по 11 мая в баскетбольном зале Олимпийского центра "Вентспилс", приняли участие 16 команд - всего около 200 участников из разных стран. Случаи заболевания выявлены среди команд из четырех стран - Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

Симптомы наблюдались как у взрослых, так и у детей. Это были рвота, диарея, тошнота и повышенная температура. Большинство случаев классифицируются как легкие. Двое заболевших обратились в Консультационный центр детского и юношеского спорта, однако госпитализация не потребовалась.

12 мая было начато эпидемиологическое расследование и проведение тестов. Предварительные результаты расследования указывают на возможного общего поставщика питания как на объединяющий фактор между заболевшими. Расследование продолжается.