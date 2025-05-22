Призывают к пересмотру результатов Израиля на "Евровидении"

Успех Израиля на конкурсе "Евровидение" в прошлые выходные вызвал подозрения и обеспокоенность в ряде стран относительно справедливости результатов, что побудило их призвать к расследованию как системы голосования, так и результатов.
Певица Юваль Рафаэль (Yuval Raphael) заняла первое место в голосовании зрителей в субботу со своей балладой New Day Will Rise, но, принимая во внимание оценку жюри, оказалась на втором месте после Австрии.
По оценкам жюри из других стран Израиль занял 14-е место, но благодаря результатам телефонного голосования и онлайн-голосования он поднялся выше.
Вещательные компании Ирландии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Исландии и Финляндии выразили обеспокоенность по поводу голосования зрителей, а некоторые из них потребовали пересмотреть результаты.
Интересно, что Бельгия, Нидерланды, Испания и Великобритания вошли в число стран, чьи зрители дали Израилю максимальную оценку в 12 баллов, тогда как Ирландия и Финляндия дали 10 баллов.
Директор конкурса Мартин Грин ответил, что с участвующими вещателями пройдут "обширные дискуссии" для обсуждения всех аспектов, связанных с голосованием и его результатами.
Мартин также подчеркнул, что система голосования на конкурсе песни "Евровидение" является самой передовой в мире и что голосование каждой страны контролируется большой группой людей, чтобы исключить любую возможность мошенничества или подозрительной деятельности.
Он также добавил, что в настоящее время независимый эксперт проверяет данные как голосования жюри, так и голосования зрителей, чтобы убедиться в правильности результатов.
Напоминаем, что в субботу, 17 мая, в Базеле состоялся финал 69-го международного конкурса песни "Евровидение", в котором победу одержала Австрия, а Tautumeitas заняли 13-е место.
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