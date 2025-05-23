"Он спас мне жизнь": женщине лишь с пятого раза поставили правильный диагноз после месяцев ужасной боли

Четыре гинеколога, три госпитализации, бесчисленное количество анализов, обследования стоимостью в несколько тысяч евро в течение почти года и, наконец, одна невероятная удача: самостоятельно найденный врач в интернете. Именно так Санита (имя изменено) пришла к правильному диагнозу болезни, которая делала ее жизнь невыносимой. Эндометриоз. Им страдает каждая десятая женщина как в Латвии, так и во всем мире. Санита спрашивает: почему врачи до сих пор так мало знают об этом?