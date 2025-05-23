"Он спас мне жизнь": женщине лишь с пятого раза поставили правильный диагноз после месяцев ужасной боли

Четыре гинеколога, три госпитализации, бесчисленное количество анализов, обследования стоимостью в несколько тысяч евро в течение почти года и, наконец, одна невероятная удача: самостоятельно найденный врач в интернете. Именно так Санита (имя изменено) пришла к правильному диагнозу болезни, которая делала ее жизнь невыносимой. Эндометриоз. Им страдает каждая десятая женщина как в Латвии, так и во всем мире. Санита спрашивает: почему врачи до сих пор так мало знают об этом?
Я трижды обращалась в отделение неотложной помощи в Гайльэзерсе - боль была невыносимой, и мне больше некуда было идти - я обошла всех врачей, сдала все возможные анализы и обследования.
В третий раз врач начал меня психологически унижать. Сказали, что у меня что-то не так с головой, что мне нужно к психиатру, спросили, употребляю ли я наркотики, и намекнули, что, возможно, мне нужен рецепт на лекарство, чтобы просто "обдолбаться". Спросили, почему я ищу повод остаться в больнице - якобы, может быть, им следует вызвать полицию.