"Не чувствую конкуренции": визажист André Won из Латвии о своей работе

Латвийский визажист и инфлюенсер André Won (настоящее имя - Андрей Чистяков) начал блогерскую карьеру в 11 лет, когда родители подарили ему первую камеру. Тогда он стал экспериментировать с макияжем перед объективом и изучать техники нанесения мейкапа.

"Тогда это еще не было связано с бьюти, но стало моим первым шагом", - вспоминает Андрей. Он много времени проводил за просмотром видео других блогеров, особенно парней, делающих макияж, и постепенно сам начал пробовать.

Видео: Andre Won (Андрей Чистяков) в программе "В чем фишка?" (тизер)