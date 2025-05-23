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"Не чувствую конкуренции": визажист André Won из Латвии о своей работе

André Won

"Я не чувствую конкуренции", - говорит латвийский визажист и инфлюенсер André Won, который стал новым героем программы TVNET+ "В чем фишка?".

Латвийский визажист и инфлюенсер André Won (настоящее имя - Андрей Чистяков) начал блогерскую карьеру в 11 лет, когда родители подарили ему первую камеру. Тогда он стал экспериментировать с макияжем перед объективом и изучать техники нанесения мейкапа.

"Тогда это еще не было связано с бьюти, но стало моим первым шагом", - вспоминает Андрей. Он много времени проводил за просмотром видео других блогеров, особенно парней, делающих макияж, и постепенно сам начал пробовать.

Видео: Andre Won (Андрей Чистяков) в программе "В чем фишка?" (тизер)

Сегодня он уверенно называет себя одним из лучших визажистов Латвии и не только, хотя путь к успеху был непростым...

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