Маэстро Раймонд Паулс получил две награды и забавно пошутил

Галерея: В Риге вручили престижную награду Baltic Awards

На церемонии вручения Baltic Awards, когда председатель правления Радио SWH Янис Шипкевичс вручал маэстро награду за пожизненные достижения, они обменялись забавными репликами.

Янис Шипкевичс похвастался, что, будучи подростком в Лиепае, он услышал концерт ансамбля Modo, которым тогда руководил Паулс, и организовал автобус и перевозчиков оборудования для проведения концерта в своей школе. Маэстро ответил в своем стиле:

"Здесь вы услышали типичное латышское обращение. Но когда вы стали директором радио, вы не поставили ни одной моей песни! Я до сих пор жду гонорар за концерт!"

Вот этот диалог:

Уже объявлено, что 4 июля в рамках фестиваля Rīgas ritmi в Домском саду прозвучат мелодии разных эпох в исполнении маэстро Раймонда Паулса на английском языке. Их исполнит обладательница мощного голоса Шейна Стил, которая сама является автором песен, а также актрисой бродвейских театров и телесериалов в Нью-Йорке. Сочетание мощного R&B и джазового вокала Стил с прекрасными мелодиями маэстро ознаменует 25-летие Rīgas ritmi совершенно особенным образом.

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