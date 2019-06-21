В Лиепае за купание голышом было задержано несколько человек

В прошедший четверг в Лиепае несколько молодых людей были задержаны за мелкое хулиганство. Об этом агентству LETA сообщила представитель Госполиции Агнесе Миеме.
Вызов на пляж в конец улицы Юрмалас был получен до 13:00. Спасатели места отдыха сообщили, что три мужчины распивали алкогольные напитки и купались голыми.
Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательной службы указали на четырех молодых людей 1982, 1993, 1996 и 1999 года рождения, трое из них были полностью обнаженными.
Молодых людей задержали и доставили в полицейский участок для выяснения личных данных и составления протокола.
За нарушение общественного порядка в форме неуважения к обществу или бесстыдного поведения, игнорирование общепринятых норм и нарушение спокойствия людей может грозить штраф в размере от 70 до 500 евро.