В Лиепае за купание голышом было задержано несколько человек

Вызов на пляж в конец улицы Юрмалас был получен до 13:00. Спасатели места отдыха сообщили, что три мужчины распивали алкогольные напитки и купались голыми.

Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательной службы указали на четырех молодых людей 1982, 1993, 1996 и 1999 года рождения, трое из них были полностью обнаженными.

Молодых людей задержали и доставили в полицейский участок для выяснения личных данных и составления протокола.