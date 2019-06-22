Сб, 22.06.2019
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  • Черно-белый стиль в честь Лагерфельда: знаменитости почтили память короля моды

Черно-белый стиль в честь Лагерфельда: знаменитости почтили память короля моды
Karl For Ever

ФОТО: SIPA/Scanpix

В парижском Grand Palais прошел вечер памяти легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. Во дворце, украшенном десятками портретов короля моды, собралось несколько тысяч гостей - его коллег, друзей и поклонников.

Почтить память именитого кутюрье, ушедшего из жизни в феврале этого года, пришли Клаудия Шиффер, Тильда Суинтон, Джиджи Хадид и многие другие знаменитости. Смотрите, как элегантно и сдержанно они были одеты.

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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