Черно-белый стиль в честь Лагерфельда: знаменитости почтили память короля моды
В парижском Grand Palais прошел вечер памяти легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. Во дворце, украшенном десятками портретов короля моды, собралось несколько тысяч гостей - его коллег, друзей и поклонников.
Почтить память именитого кутюрье, ушедшего из жизни в феврале этого года, пришли Клаудия Шиффер, Тильда Суинтон, Джиджи Хадид и многие другие знаменитости. Смотрите, как элегантно и сдержанно они были одеты.
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