Ушаков выбрал помощниц для работы в Брюсселе. Супруга в команду не вошла

По его словам, для работы в его бюро в Брюсселе отобраны две сотрудницы - его бывшая советница в иностранных делах, бывшая дипломат Ивета Серс и социал-демократ из Германии, которая ранее работала в ЕП.

В свою очередь в его "рижской команде" будут те же люди, что были его советниками в столичном самоуправлении.

Говоря о жене, Ушаков отметил, что она важный член команды, однако официальных должностей в ЕП она занимать не будет.

Галерея: Семья Ушакова на выборах в ЕП

Отметим, что Ушаков ранее агентству LETA заявил, что будет работать в группе социал-демократов, так как в нее входит Партия европейских социалистов (PES), членом которой является "Согласие". Главный выбор Ушакова - работать в Региональном комитете.

Ранее Ушаков высказывался, что его семья точно останется в Риге, а сам он постарается максимально много времени проводить в Латвии.