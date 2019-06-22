Ушаков выбрал помощниц для работы в Брюсселе. Супруга в команду не вошла

Избранный в Европарламент (ЕП) депутат Рижской думы Нил Ушаков ("Согласие") выбрал свою команду для работы в ЕП, его жена Ивета Страутиня-Ушакова, руководившая его бюро на посту мэра Риги, в ней не будет, рассказал политик в интервью телеканалу LNT.
По его словам, для работы в его бюро в Брюсселе отобраны две сотрудницы - его бывшая советница в иностранных делах, бывшая дипломат Ивета Серс и социал-демократ из Германии, которая ранее работала в ЕП.
В свою очередь в его "рижской команде" будут те же люди, что были его советниками в столичном самоуправлении.
Говоря о жене, Ушаков отметил, что она важный член команды, однако официальных должностей в ЕП она занимать не будет.
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Отметим, что Ушаков ранее агентству LETA заявил, что будет работать в группе социал-демократов, так как в нее входит Партия европейских социалистов (PES), членом которой является "Согласие". Главный выбор Ушакова - работать в Региональном комитете.
Ранее Ушаков высказывался, что его семья точно останется в Риге, а сам он постарается максимально много времени проводить в Латвии.
На зарплаты команды евродепутата ежемесячно выделяются 24 943 евро, а также еще несколько тысяч для содержания бюро.