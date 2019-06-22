Сб, 22.06.2019
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На предприятии Лиепайского порта сотруднику оторвало ногу

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду, 19 июня, на предприятии Лиепайского порта сотруднику оторвало ногу, со ссылкой на Трудовую инспекцию сообщило агентство LETA.

По словам очевидцев, сотрудник выполнял свои рабочие обязанности - занимался отшвартовкой баржи от буксира.

На палубе баржи был канат, к петле которого была прикреплена еще одна веревка меньшего диаметра для того, чтобы было легче перемещать канат. В момент несчастья конец каната и веревка были на палубе - буксир начал тянуть канат прочь от баржи, а веревка обмоталась вокруг щиколотки правой ноги сотрудника, оторвав конечность.

В Трудовой инспекции сообщили, что другие рабочие оказали неотложную помощь и вместе с ампутированной конечностью пострадавший был доставлен в больницу. 

Инспекция начала проверку. 

По информации Трудовой инспекции, с 1 января этого года при несчастных случаях погибли 12 сотрудников и еще 8 найдены мертвыми. Еще 80 человек получили серьезные травмы на рабочем месте. 

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