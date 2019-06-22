На предприятии Лиепайского порта сотруднику оторвало ногу

По словам очевидцев, сотрудник выполнял свои рабочие обязанности - занимался отшвартовкой баржи от буксира.

На палубе баржи был канат, к петле которого была прикреплена еще одна веревка меньшего диаметра для того, чтобы было легче перемещать канат. В момент несчастья конец каната и веревка были на палубе - буксир начал тянуть канат прочь от баржи, а веревка обмоталась вокруг щиколотки правой ноги сотрудника, оторвав конечность.

В Трудовой инспекции сообщили, что другие рабочие оказали неотложную помощь и вместе с ампутированной конечностью пострадавший был доставлен в больницу.

Инспекция начала проверку.